Mattarella e consultazioni governo | Merlino | «Renzi non farà né il nome di Conti | né quello di Draghi»

Leggi su ultimora.news

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Nuova giornata diper Sergio. Si avvicina, però, il momento in cui si arriverà al nocciolo della questione: nel pomeriggio è atteso il confronto tra il Quirinale e Italia Viva. Matteoed il suo partito sono un vero e proprio ago della bilancia rispetto alla possibilità che si formi una nuova e stabile maggioranza. Dal confronto dovrà uscire ciò che iani ritengono essere funzionale al Paese e le strategie richieste per sposare la causa di un possibile nuovo supporto a Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Ma sarà il momento in cui si capirà se ci sono i margini per un Conte ter? Se si inizierà ad intravedere la strada per un nuovo premier? O per un esecutivo d'unità nazionale che magari possa allargare il fronte della maggioranza? Domande a cui sembra essere prematuro ...