Mara Veier “seduce” Stefano De Martino | il video ha un “problema”

Ultime Notizie dalla rete : Mara Veier

Il Sussidiario.net

Mara Venier "seduce" Stefano De Martino in diretta tv, ma qualcosa non torna nel video che ha pubblicato su Instagram. Cosa succede?Qualche esempio: nel 2002 litiga ferocemente con Mara Venier, con la quale conduceva Domenica In; nel 2009 il direttore di Rai1 Fabrizio Del Noce non la fa tornare alla Prova del cuoco dopo la nascita ...