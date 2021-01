Luca Laurenti dalla coppia con Bonolis alla sparizione | che fine ha fatto

(Di giovedì 28 gennaio 2021)s, insieme a Paolo, compone una delle coppie più divertenti della televisione. Ma chehail maestro?(GettyImages)Nel mondo della televisione ci sono coppie indissolubili, che hanno scritto la storia del piccolo schermo nostrano, regalandoci tanti sorrisi e siparietti che sono rimasti indelebili nelle menti dei telespettatori. Alcune davvero storiche, della comicità come Franco e Ciccio, più recentemente della conduzione come Ezio Greggio ed Enzo Iachetti. Una di queste porta i nomi di Paolo, che negli anni hanno conquistato il favore del pubblico anche grazieconduzione di tanti programmi. Uno di quelli ...

TeamZorlando : Il baby-alieno è Luca Laurenti. Abita isolato senza TV ed è un personaggio particolare. #IlCantanteMascherato - Vitellozzo : @hipsterdelcazzo Dillo ora con la voce di Luca Laurenti - Fiammy71 : RT @PaoloStarvaggi: #Twitterai Non è azzardata l'ipotesi che si tratti di un parente di Luca Laurenti: sia Luca che il sor Clemente (Angelo… - PaoloStarvaggi : #Twitterai Non è azzardata l'ipotesi che si tratti di un parente di Luca Laurenti: sia Luca che il sor Clemente (An… - WestRaymond3 : La cosa scioccante è che assomiglia a Luca Laurenti ?? #TwitteRAI -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Laurenti

Yeslife

Luca Laurenti ha raccontato un retroscena pazzesco nella trasmissione con Paolo Bonolis: c'entra sua madre, non immaginereste ...Tira un ventaccio sul Napoli. Porta un nome come una nube nera sulla testa di Gattuso. Benitez. Che vi sia stato un contatto tra il Napoli e il compassato giramondo delle panchine non è possibile e ne ...