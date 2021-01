La vita in diretta salta anche oggi e Rai 1 fa ascolti flop con il TG1, vale davvero la pena? (Di giovedì 28 gennaio 2021) Quanti ceri avranno acceso in quel di Mediaset dopo la decisione della Rai di mandare in onda degli speciali del TG 1 al posto de La vita in diretta? Parecchi, considerati gli ascolti disastrosi incassati dall’appuntamento speciale co Giorgino. ascolti flop per la Rai mentre Pomeriggio 5 cresce, incassando nel pomeriggio del 27 gennaio 2021, uno dei migliori risultati della stagione. Ma era davvero necessario, ed è davvero necessario? L’appuntamento speciale dedicato alle consultazioni è condotto da Francesco Giorgino e ci mostra in diretta quello che succede nelle stanze dei palazzi, ma non quello che viene detto a Mattarella dai gruppi politici. Si raccolgono commenti, indiscrezioni, tutte cose che anche Alberto Matano, qualificato ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 28 gennaio 2021) Quanti ceri avranno acceso in quel di Mediaset dopo la decisione della Rai di mandare in onda degli speciali del TG 1 al posto de Lain? Parecchi, considerati glidisastrosi incassati dall’appuntamento speciale co Giorgino.per la Rai mentre Pomeriggio 5 cresce, incassando nel pomeriggio del 27 gennaio 2021, uno dei migliori risultati della stagione. Ma eranecessario, ed ènecessario? L’appuntamento speciale dedicato alle consultazioni è condotto da Francesco Giorgino e ci mostra inquello che succede nelle stanze dei palazzi, ma non quello che viene detto a Mattarella dai gruppi politici. Si raccolgono commenti, indiscrezioni, tutte cose cheAlberto Matano, qualificato ...

