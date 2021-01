Gregoretti | inziata l' udienza di Conte a Palazzo Chigi

Ultime Notizie dalla rete : Gregoretti inziata

Il Fatto Quotidiano

Il presidente del Consiglio dimissionario, Giuseppe Conte, ha iniziato a deporre come testimone a Palazzo Chigi nell’udienza preliminare sulla richiesta di rinvio a giudizio per Matteo Salvini per il ...I magistrati stanno ascoltando il Premier Conte a Palazzo Chigi come persona informata nell'ambito delle indagini sul caso Gregoretti.