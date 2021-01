Governo | Renzi dice no a Conte ora | poste condizioni ma resta aperto spiraglio**

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen. (Adnkronos) – “La richiesta di un mandato esplorativo era l’unico modo per tenere in piedi il tentativo… altrimenti oggi avremmo dovuto dire no a”. In ambientiani si argomenta così la mossa, oggi al Colle, di Matteoche al presidente Mattarella, così dicono fonti Iv, ha detto che non ci sarebbero leora per un incarico a Giuseppeperché “prima di tutto c’è da chiarire politicamente se c’è la maggioranza”. Prima un mandato esplorativo. Nel caso fosse questa la scelta del capo dello Stato, il principale indiziato è il presidente della Camera, Roberto Fico. Secondo quanto si sostiene tra iani, il tentativo Fico dovrebbe servire a sciogliere i nodi sul tavolo – politici e di programma – e quindi sul nome di “chi guida la macchina”, per ...