GF VIP, la zia di Pretelli accusa Giulia Salemi di praticare riti voodoo sul nipote (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nella settimana corrente i riti voodoo sono diventati, come si suol dire, «trending topic» per via dello scontro (per fortuna solo verbale) tra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante del Milan, in un momento in cui i nervi erano tesissimi, ha detto al belga dell'Inter di «tornare a fare i riti voodoo» con sua madre. Il voodoo al Grande Fratello VIP Curiosamente poche ore più tardi il tema è diventato centrale anche al Grande Fratello VIP. Come molti sanno, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno iniziato una relazione proprio tra le mura della casa più spiata d'Italia. Tuttavia una parente del modello ha lanciato delle accuse gravi nei confronti della influencer piacentina. La zia, infatti, ha pubblicato una foto della ...

