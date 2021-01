Fisco, Ruffini “Mille miliardi di crediti non riscuotibili” (Di giovedì 28 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Al 31 dicembre dello scorso anno, il magazzino complessivo dei crediti affidati dagli enti creditori all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 2000 al 2020 ormai ha raggiunto circa Mille miliardi di crediti non riscossi. Si sono accumulati nel corso di venti anni, che è un’anomalia, e sono riferiti in gran parte a soggetti che non sono in grado di sostenere la riscossione perchè sono nullatenenti, falliti, procedure concorsuali chiuse o soggetti deceduti”. Lo ha detto Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’Agenzia delle Entrate, nel corso dell’evento TeleFisco 2021 del Sole 24 Ore. “E’ un magazzino – ha proseguito – che fotografa un credito che non sarà mai riscosso ma costringe l’agenzia a tentare comunque la riscossione nei confronti di tutti i soggetti sottraendo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 28 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Al 31 dicembre dello scorso anno, il magazzino complessivo deiaffidati dagli enti creditori all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 2000 al 2020 ormai ha raggiunto circadinon riscossi. Si sono accumulati nel corso di venti anni, che è un’anomalia, e sono riferiti in gran parte a soggetti che non sono in grado di sostenere la riscossione perchè sono nullatenenti, falliti, procedure concorsuali chiuse o soggetti deceduti”. Lo ha detto Ernesto Maria, direttore dell’Agenzia delle Entrate, nel corso dell’evento Tele2021 del Sole 24 Ore. “E’ un magazzino – ha proseguito – che fotografa un credito che non sarà mai riscosso ma costringe l’agenzia a tentare comunque la riscossione nei confronti di tutti i soggetti sottraendo ...

ROMA (ITALPRESS) - "Al 31 dicembre dello scorso anno, il magazzino complessivo dei crediti affidati dagli enti creditori all'Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 2000 al 2020 ormai ha raggiunto circa ...

