De Longhi | ricavi 2020 in crescita e attesa prosecuzione trend

(Teleborsa) – Il Gruppo De' Longhi ha chiuso il 2020 con ricavi superiori alle aspettative per circa 2.353,1 milioni, pari ad una crescita (13,9% in termini organici e del 12,5% normalizzata), dopo un quarto trimestre in crescita del 10,3% (13,8% in termini organici). "Si è appena concluso un anno sfidante e complesso sotto molti punti di vista", ha affermato l'AD Massimo Garavaglia, anticipando che nel corso del 2020 c'è stata "un'accelerazione di alcuni processi che porteranno a mutamenti strutturali sia nella distribuzione, con una maggior presenza del mondo digitale, sia nei consumi e nello stile di vita dei consumatori, con una maggiore attenzione all'ambiente domestico". "Questo – aggiunge – sarà per noi un anno di continuità negli investimenti in marketing e comunicazione e nel rafforzamento della ...

Dati superiori alle attese, in progresso del 12%, dopo un quarto trimestre in aumento del 10,3%. Pur in presenza di uno scenario macroeconomico di forte complessità e instabilità, «riteniamo che vi si ...

Risultati significativi che mostrano l’importante crescita ottenuta dal Gruppo De’ Longhi nel 2020, confermandone la leadership nei principali mercati e segmenti di prodotto.

Dati superiori alle attese, in progresso del 12%, dopo un quarto trimestre in aumento del 10,3%. Pur in presenza di uno scenario macroeconomico di forte complessità e instabilità, «riteniamo che vi si ...