CALCIOMERCATO: Il Torino prende Sanabria, Llorente all’Udinese (Di giovedì 28 gennaio 2021) Valzer di punte in Serie A, il mercato si avvia ai suoi giorni conclusivi e di conseguenza fioccano gli affari last minute. LlorenteIl CALCIOMERCATO entra nel vivo. La fine della finestra invernale si avvicina e di conseguenza fioccano gli affari, come nella migliore delle tradizioni, anche se quest’anno, per la verità non è che stia accadendo l’impossibile. Ha iniziato a questo punto l’Udinese con Llorente che è pronto ad indossare la maglia dei bianconeri friulani, dopo una stagione e mezza non proprio esaltante con il Napoli, tranne forse il lampo di Champions, quando c’era ancora Ancelotti sulla panchina partenopea. Il Torino prende Sanabria e punta Mandragora. Sanabria ex Genoa, torna quindi in Italia voluto fortemente dal neo allenatore granata ... Leggi su chenews (Di giovedì 28 gennaio 2021) Valzer di punte in Serie A, il mercato si avvia ai suoi giorni conclusivi e di conseguenza fioccano gli affari last minute.Ilentra nel vivo. La fine della finestra invernale si avvicina e di conseguenza fioccano gli affari, come nella migliore delle tradizioni, anche se quest’anno, per la verità non è che stia accadendo l’impossibile. Ha iniziato a questo punto l’Udinese conche è pronto ad indossare la maglia dei bianconeri friulani, dopo una stagione e mezza non proprio esaltante con il Napoli, tranne forse il lampo di Champions, quando c’era ancora Ancelotti sulla panchina partenopea. Ile punta Mandragora.ex Genoa, torna quindi in Italia voluto fortemente dal neo allenatore granata ...

DiMarzio : Il #Torino cerca l’intesa definitiva con #Mandragora - DiMarzio : #Calciomercato | #Crotone, stretta con il Verona per #DiCarmine - DiMarzio : #Torino, anche oggi contatti col Betis per #Sanabria: c'è ancora distanza tra offerta e richiesta - RaiSport : #Torino: corsa contro il tempo per tesserare #Sanabria L'obiettivo è di averlo a disposizione fin dalla gara contr… - FriuliSport : A Milano l'incontro tra #Cairo e l'agente di #Mandragora #Udinese #Torino #SerieA #Calciomercato -

Il calciomercato entra nel vivo ... quando c’era ancora Ancelotti sulla panchina partenopea. Il Torino prende Sanabria e punta Mandragora. Sanabria ex Genoa, torna quindi in Italia voluto fortemente ...

