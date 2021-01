Agroalimentare | è allarme per l’import di peperoncino dalla Cina a prezzi stracciati

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Grande richiesta dei consumatori ma scarsa produzione nazionale (30% del fabbisogno) che determina la sudditanza da mercati extra-Ue (2mila tonnellate annue da, Egitto, Turchia) e schiaccia il Made in Italy con un prodotto dai bassi standard qualitativi, importato a(1/5 in meno). E’ questa, secondo Cia-Agricoltori Italiani, la fotografia del mercato del, uno dei simboli gastronomici del nostro Paese, che per svilupparsi e competere ha bisogno di una filiera di qualità superiore, innovativa e integrata. Ilin Italia ha goduto in passato di scarsa attenzione, identificato come sottospecie del peperone e considerato come spezia e non prodotto agricolo a tutti gli effetti. Questo l’ha spesso confinato alla passione degli hobbisti negli orti o nelle terrazze ...