Addio Frau Blucher | si è spenta l’attrice Cloris Leachman

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Si è spente a 94 anni nella sua casa in California,indimenticabilenel celebre Frankenstein Jr. di Mel Brooks. Una carriera nel mondo del cinema, iniziata nel 1955 quando debuttò a 29 anni nel film ‘Un bacio e una pistola‘. A recitato al fianco di Paul Newman, Robert Redfort, Gene Wilder e nel 1972 vinse l’Oscar come Miglior Attrice non protagonista per il film ‘L’ultimo spettacolo’ di Peter Bogdanovich. @Kikapress Il cinema dice. Qui nel 1972 vincitrice dell’Oscar come Miglior Attrice non protagonista per il film ‘L’ultimo spettacolo’ di Peter Bogdanovich.Ma il film che la consacrerà alla fama e che la renderà agli occhi dei più indimenticabile, è quello del 1974 Frankenstein Jr. in cui interpreta ...