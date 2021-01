Torino, Appendino condannata a 18 mesi per la calca in piazza San Carlo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Torino (ITALPRESS) – Un anno e mezzo a tutti i 5 imputati Chiara Appendino, Angelo Sanna, Paola Giordana, Maurizio Montagnese e Enrico Bertoletti. E’ questa la sentenza di primo grado letta poco fa nell’aula magna del tribunale di Torino, dal giudice Maria Francesca Abenavoli, per la calca che si scatenò in piazza San Carlo a Torino il 3 giugno 2017. Quella sera durante la proiezione sul maxischermo della finale di Champions League Real Madrid-Juventus ci furono 1.690 feriti e due vittime, Erika Pioletti e Marisa Amato. All’origine del caos, quattro ragazzi, già condannati in via definitiva a oltre dieci anni di carcere, che spruzzarono dello spray urticante per rubare degli effetti personali. La sindaca Chiara Appendino, l’ex questore Angelo Sanna, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 27 gennaio 2021)(ITALPRESS) – Un anno e mezzo a tutti i 5 imputati Chiara, Angelo Sanna, Paola Giordana, Maurizio Montagnese e Enrico Bertoletti. E’ questa la sentenza di primo grado letta poco fa nell’aula magna del tribunale di, dal giudice Maria Francesca Abenavoli, per lache si scatenò inSanil 3 giugno 2017. Quella sera durante la proiezione sul maxischermo della finale di Champions League Real Madrid-Juventus ci furono 1.690 feriti e due vittime, Erika Pioletti e Marisa Amato. All’origine del caos, quattro ragazzi, già condannati in via definitiva a oltre dieci anni di carcere, che spruzzarono dello spray urticante per rubare degli effetti personali. La sindaca Chiara, l’ex questore Angelo Sanna, ...

c_appendino : Come sapete, ho sempre cercato di comunicare con tutti voi in modo diretto e sincero. E così voglio fare anche sull… - fattoquotidiano : Torino, la sindaca Appendino condannata a un anno e sei mesi per i fatti di piazza San Carlo - MediasetTgcom24 : Torino, Piazza San Carlo: condannata sindaca Appendino - tuscolo : RT @DSantanche: #Appendino condannata a 1 anno e 6 mesi per la tragedia di Piazza San Carlo. Seconda sentenza avversa. I manettari a 5Stell… - v_napoletano : Chiara Appendino condannata per la tragedia di piazza San Carlo -