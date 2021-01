la_staxy : RT @rtl1025: ?? Il ministro della Salute #Speranza ha inviato al Comitato tecnico scientifico una lettera delle associazioni discografiche i… - rtl1025 : ?? Il ministro della Salute #Speranza ha inviato al Comitato tecnico scientifico una lettera delle associazioni disc… - IzzoEdo : RT @LaStampa: Speranza chiede al Cts il protocollo anti-Covid per il Festival di Sanremo - infoitcultura : Speranza chiede al Cts il protocollo anti-Covid per il Festival di Sanremo - FIMI_IT : ?? Breaking news: accolta la richiesta di FIMI, @AFI_IT e @PMI_Italia di un adeguato protocollo sanitario approvato… -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza chiede

La Stampa

Il pubblico non sarà in sala a Sanremo 2021, ma il tema resta comunque di attualità. Stando a quanto scrive l’Adnkronos, infatti, pare che il Ministro della Salute Roberto Speranza abbia chiesto al Co ...I parametri che spingono in Lazio in zona gialla. Il calo dei contagi giornalieri, quello del tasso di incidenza dei contagi ogni 100mila abitanti ed quello del tasso di occupazione delle terapie inte ...