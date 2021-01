Scuola e Covid – Palestra come centro vaccini, genitori insorgono: “No a utilizzo locali” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPompei (Na) – I genitori del liceo Pascal di Pompei insorgono contro la decisione di utilizzare i locali della Palestra dell’istituto come centro della campagna vaccinale contro il Covid. In una missiva, firmata dal il presidente del Consiglio d’Istituto, Vincenzo Aiello, rivolta al sindaco Carmine Lo Sapio, all’assessore alla Scuola, Michele Troianiello e alla Sanità, Andreina Esposito, hanno così espresso il loro disaccordo. “Tale notizia – scrivono i genitori – ci lascia oltremodo perplessi posto che la nostra attenzione quali genitori è rivolta viceversa ad individuare tutte le attività necessarie a garantire il rientro in presenza in sicurezza dei nostri ragazzi che ormai sono in Dad da ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPompei (Na) – Idel liceo Pascal di Pompeicontro la decisione di utilizzare idelladell’istitutodella campagna vaccinale contro il. In una missiva, firmata dal il presidente del Consiglio d’Istituto, Vincenzo Aiello, rivolta al sindaco Carmine Lo Sapio, all’assessore alla, Michele Troianiello e alla Sanità, Andreina Esposito, hanno così espresso il loro disaccordo. “Tale notizia – scrivono i– ci lascia oltremodo perplessi posto che la nostra attenzione qualiè rivolta viceversa ad individuare tutte le attività necessarie a garantire il rientro in presenza in sicurezza dei nostri ragazzi che ormai sono in Dad da ...

Agenzia_Ansa : #Covid, accolto il ricorso. Sì al rientro a #scuola per le superiori in #Campania. Presentato da alcuni genitori, l… - Pier2003_ : Tra 1 settimana ritorniamo a scuola, prendiamo il covid, ritorniamo a casa, fine. - davide_tommasin : Esistono #openData legati alla #scuola - KawaiiMoonChan_ : Ho già le ansie di mio per la scuola, adesso si riaggiunge pure quella per il covid non voglio -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Covid Contagi a scuola, Serafini (Snals): “40% positivi tra studenti di 14-18 anni, ma dove è avvenuto il contagio?” Orizzonte Scuola Scuola e Covid – Palestra come centro vaccini, genitori insorgono: “No a utilizzo locali”

Pompei (Na) – I genitori del liceo Pascal di Pompei insorgono contro la decisione di utilizzare i locali della palestra dell’istituto come centro della campagna vaccinale contro il Covid ...

La figlia di Noviello, ucciso dai Casalesi: «Resto nella mia terra malgrado clan e precarietà»

L’imprenditore ammazzato nel 2008 perché si era ribellato al pizzo e aveva fatto condannare il boss Setola. Mimma: «Devo proseguire nel segno dell’eredità morale lasciata da mio padre» ...

Pompei (Na) – I genitori del liceo Pascal di Pompei insorgono contro la decisione di utilizzare i locali della palestra dell’istituto come centro della campagna vaccinale contro il Covid ...L’imprenditore ammazzato nel 2008 perché si era ribellato al pizzo e aveva fatto condannare il boss Setola. Mimma: «Devo proseguire nel segno dell’eredità morale lasciata da mio padre» ...