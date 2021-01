Roma-Dzeko, crepa sempre più ampia: Fonseca ha vietato al bosniaco di allenarsi, con il Verona resterà ancora fuori (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Con il passare dei giorni la crepa tra Dzeko e la Roma è sempre più ampia: il punto della situazione. Leggi su 90min (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Con il passare dei giorni latrae lapiù: il punto della situazione.

GoalItalia : Fonseca lascia chiuse le porte della Roma a Dzeko: rifiutata la richiesta di rientro in gruppo ?????? - DiMarzio : #ASRoma, #Dzeko ai margini e in attesa: ancora allenamento individuale - Glongari : Anche oggi #Dzeko si è allenato individualmente. L’attaccante è sempre più ai margini della #Roma. @tvdellosport #transfers - Visio10x : RT @_enz29: Dzeko in prestito secco con ingaggio pagato dalla Roma Dai @Inter - AhernandezS89 : RT @forzaroma: Caso #Dzeko, aumenta la tensione: Edin chiede di lavorare in gruppo, 'no' di #Fonseca #ASRoma -