Piazza San Carlo | Appendino arriva in tribunale Oggi la sentenza

È arrivata al Palazzo di Giustizia verso le 10 Chiara Appendino, dopo essere stata al cimitero per la commemorazione del Giorno della Memoria. La sindaca imputata al processo per i fatti di Piazza San Carlo è entrata da un ingresso secondario e non ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti che l'aspettavano. Appendino è imputata per omicidio colposo e disastro colposo per quanto accaduto durante la proiezione della partita di Champions League Juventus-Real Madrid del 3 giugno 2017 quando in seguito a un tentativo di rapina fu spruzzato spray urticante che generò la fuga del pubblico causando 1500 feriti e due morti. La difesa della sindaca ha scelto il processo con rito abbreviato e per lei la procura ha chiesto una condanna a un anno e otto mesi di reclusione. Secondo il pm Vincenzo Pacileo, ...

