Palermo, ancora problemi in difesa: contro il Potenza Accardi e Crivello da valutare, Marconi e Odjer… (Di mercoledì 27 gennaio 2021) "ancora problemi per la difesa del Palermo".Scrive così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori in casa rosanero. Sabato pomeriggio, gli uomini di Roberto Boscaglia faranno visita al Potenza per la gara valida per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C. L'obiettivo, è dimostrare possa davvero diventare una macchina vincente che assicurai continuità.Tuttavia, in vista della delicata trasferta, il coach ex Trapani "dovrà valutare le condizioni di Accardi e Crivello. Il primo ha riportato un ematoma alla coscia, mentre il secondo è alle prese con una contusione lombare". Non si tratta di due infortuni gravi, ma entrambi non hanno lavorato col gruppo in questi primi due giorni di allenamenti, ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 27 gennaio 2021) "per ladel".Scrive così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori in casa rosanero. Sabato pomeriggio, gli uomini di Roberto Boscaglia faranno visita alper la gara valida per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C. L'obiettivo, è dimostrare possa davvero diventare una macchina vincente che assicurai continuità.Tuttavia, in vista della delicata trasferta, il coach ex Trapani "dovràle condizioni di. Il primo ha riportato un ematoma alla coscia, mentre il secondo è alle prese con una contusione lombare". Non si tratta di due infortuni gravi, ma entrambi non hanno lavorato col gruppo in questi primi due giorni di allenamenti, ...

WiAnselmo : #Palermo, ancora problemi in difesa: contro il Potenza Accardi e Crivello da valutare, Marconi e Odjer...… - Mediagol : #Palermo, ancora problemi in difesa: contro il Potenza Accardi e Crivello da valutare, Marconi e Odjer...… - ILOVEPACALCIO : #Valente: «A #Palermo aspettative alte. Possiamo ancora salvare la stagione» - PastaStefano : RT @CremitTW: #tiktokchallenge #Tiktok In questo articolo di due anni fa parlavamo delle #challenge sui social. Davanti alla tragedia di #P… - MatteoUghe : @sonoilgrinch Sni, arrivato al Palermo ancora non ricco non era così bellino -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo ancora Contagi Covid, Palermo ancora la più colpita in Sicilia: nel capoluogo il 43% dei casi Giornale di Sicilia Meteo Palermo domani, martedì piovoso nel capoluogo siciliano. Mar Tirreno molto mosso – LE PREVISIONI

su Palermo e provincia. In base alle previsioni meteo di domani, martedì 26 gennaio, nell’area del Palermitano si prospettano ancora una volta piogge intense, anche a carattere di rovescio o temporale ...

Bimbo morto impiccato a Bari: sarebbe morto per “emulazione” della giovane Antonella di Palermo

Non avrebbe risposto ad una sfida social, ma sarebbe morto per un "gioco di emulazione". E' quanto emerge dalle prime indagini relative alla morte di un bambino di 9 anni trovato morto impiccato a Bar ...

su Palermo e provincia. In base alle previsioni meteo di domani, martedì 26 gennaio, nell’area del Palermitano si prospettano ancora una volta piogge intense, anche a carattere di rovescio o temporale ...Non avrebbe risposto ad una sfida social, ma sarebbe morto per un "gioco di emulazione". E' quanto emerge dalle prime indagini relative alla morte di un bambino di 9 anni trovato morto impiccato a Bar ...