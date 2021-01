Ora Ikea venderà anche i pezzi di ricambio (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La sostenibilità prima di tutto. Per Ikea, il colosso svedese del mobile low cost, è quasi un mantra. Così la multinazionale dell'arredamento volta pagina e prova a diventare ancora più 'verde': nel ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La sostenibilità prima di tutto. Per, il colosso svedese del mobile low cost, è quasi un mantra. Così la multinazionale dell'arredamento volta pagina e prova a diventare ancora più 'verde': nel ...

N0FAI7H : RT @alifeina_bag: Ero ricercatore oceanografico per il CNR. Ora monto mobili Ikea per persone anziane e sono felice. Ho seguito il consigli… - francescamir48 : RT @alifeina_bag: Ero ricercatore oceanografico per il CNR. Ora monto mobili Ikea per persone anziane e sono felice. Ho seguito il consigli… - gocciolelatte : Dico he bello go sistemato tutto Ora devo solo fare i muri e coniare i mobili definitivi da ikea ?? Ma cazzo me piac… - defscenario : Prima una sedia ora il tappeto kid milli ti sembra il momento di fare il promoter dell’ikea - rossintetic : Nel 2020 ha usato il 98% del legno da fonti certificate per la #sostenibilità ambientale o da ricicli. Ora #Ikea co… -