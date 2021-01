Omicidio Lidia Macchi | la Cassazione conferma l’assoluzione di Stefano Binda

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Resta un caso irrisolto l’di. I giudici della prima sezione penale dellahannotoper, ex compagno di liceo della vittima e unico imputato, dichiarando inammissibili i ricorsi presentati dalla procura generale di Milano e dalle parti civili. I supremi giudici hanno accolto dunque le richieste del sostituto procuratore generale, Marco Dall’Olio, che nel corso della requisitoria aveva sottolineato che “l’autore della poesia ‘In morte di un’amica’ è per forza l’autore dell’? Non c’è alcun elemento che conduca quella lettera all’se non una suggestione. Non corrisponde ail Dna trovato sulla vittima e non è smentito ...