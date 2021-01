Meteo d’Inverno rabbioso. Non è finito e potrebbe toccare a noi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Meteo d’Inverno. Quante volte lo avremo scritto? Guai a scherzare con l’Inverno, guai a sottovalutarne le potenzialità in una stagione – l’attuale – che ci sta mostrando dinamiche atmosferiche inusuali. Tali dinamiche, al momento, hanno inciso in minima parte sulle condizioni Meteo climatiche del vecchio continente. Ad incidere maggiormente è stata la spavalderia della cosiddetta troposfera, ovvero di quella porzione dell’atmosfera – la più bassa in altitudine – dove appunto si verificano i fenomeni atmosferici. Attenzione però, perché i complessi meccanismi d’interazione tra i diversi piani atmosferici potrebbero improvvisamente accendersi. Le sorprese, a febbraio, potrebbero arrivare da un momento all’altro e se vi è capitato di dare un’occhiata ai vari modelli previsionali non vi sarà ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 27 gennaio 2021). Quante volte lo avremo scritto? Guai a scherzare con l’Inverno, guai a sottovalutarne le potenzialità in una stagione – l’attuale – che ci sta mostrando dinamiche atmosferiche inusuali. Tali dinamiche, al momento, hanno inciso in minima parte sulle condizioniclimatiche del vecchio continente. Ad incidere maggiormente è stata la spavalderia della cosiddetta troposfera, ovvero di quella porzione dell’atmosfera – la più bassa in altitudine – dove appunto si verificano i fenomeni atmosferici. Attenzione però, perché i complessi meccanismi d’interazione tra i diversi piani atmosfericiro improvvisamente accendersi. Le sorprese, a febbraio,ro arrivare da un momento all’altro e se vi è capitato di dare un’occhiata ai vari modelli previsionali non vi sarà ...

