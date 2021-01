Le siringhe di Arcuri nel mirino della Corte dei Conti, ma il commissario si difende: «Indicazioni dell’Aifa» (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La Corte dei Conti vuole vederci chiaro sulle siringhe volute da Domenico Arcuri. La Procura contabile del Lazio, come si legge su Repubblica, ha aperto un fascicolo per verificare se la spesa sostenuta (circa una decina di milioni) sia stata proporzionale ai benefici, o se invece, un risultato analogo poteva essere raggiunto con altre siringhe munite di aghi standard. Le siringhe volute da Domenico Arcuri hanno fatto subito discutere. Alcuni hanno sostenuto che costerebbero fino a sei volte in più rispetto a quelle normali. Si tratta di una fornitura di 157 milioni di siringhe di precisione Lucchetto Luer con cono e ago che si avvita. Per Arcuri sarebbero le uniche in grado di estrarre sei dosi di vaccino Ffizer per fiala anziché ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ladeivuole vederci chiaro sullevolute da Domenico. La Procura contabile del Lazio, come si legge su Repubblica, ha aperto un fascicolo per verificare se la spesa sostenuta (circa una decina di milioni) sia stata proporzionale ai benefici, o se invece, un risultato analogo poteva essere raggiunto con altremunite di aghi standard. Levolute da Domenicohanno fatto subito discutere. Alcuni hanno sostenuto che costerebbero fino a sei volte in più rispetto a quelle normali. Si tratta di una fornitura di 157 milioni didi precisione Lucchetto Luer con cono e ago che si avvita. Persarebbero le uniche in grado di estrarre sei dosi di vaccino Ffizer per fiala anziché ...

Ora, però, sulla fornitura di 157 milioni di siringhe di precisione (con cono e ago che si avvita) Luer lock, individuate da Domenico Arcuri come le uniche in grado di estrarre 6 dosi invece di 5 da o ...

Sul fronte siringhe Arcuri ha precisato: "Nel corso dell'ultima settimana abbiamo mandato alle regioni le siringhe che servivano per questa minore fornitura di vaccini. Sono arrivati meno vaccini e ...

Sul fronte siringhe Arcuri ha precisato: "Nel corso dell'ultima settimana abbiamo mandato alle regioni le siringhe che servivano per questa minore fornitura di vaccini. Sono arrivati meno vaccini e ..."