Incendio nel palazzo dove vive Sirio, bimbo disabile che ha commosso il web (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il piccolo Sirio, 7 anni, è un dolcissimo bimbo la cui storia di disabilità ha commosso il web, raccontata attraverso le pagine social “Sirio e i tetrabondi”. Poche ore fa, un Incendio ha colpito l’appartamento sotto quello in cui vive con la famiglia, in un palazzo a Roma. Paura per Sirio, il bimbo disabile che ha commosso il web Momenti di grande paura per il piccolo Sirio, il bimbo di 7 anni affetto da tetraplegia la cui storia ha commosso il web attraverso i racconti condivisi sulle pagine social – Facebook e Twitter – “Sirio e i tetrabondi”. Un Incendio è divampato nell’appartamento sotto quello in cui ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il piccolo, 7 anni, è un dolcissimola cui storia di disabilità hail web, raccontata attraverso le pagine social “e i tetrabondi”. Poche ore fa, unha colpito l’appartamento sotto quello in cuicon la famiglia, in una Roma. Paura per, ilche hail web Momenti di grande paura per il piccolo, ildi 7 anni affetto da tetraplegia la cui storia hail web attraverso i racconti condivisi sulle pagine social – Facebook e Twitter – “e i tetrabondi”. Unè divampato nell’appartamento sotto quello in cui ...

emergenzavvf : Un’intera famiglia salvata dai #vigilidelfuoco e portata al sicuro: intervento in corso a #Roma, nel quartiere Trul… - MarcelloAtanas : RT @emergenzavvf: Un’intera famiglia salvata dai #vigilidelfuoco e portata al sicuro: intervento in corso a #Roma, nel quartiere Trullo, pe… - maurizifo : RT @emergenzavvf: Un’intera famiglia salvata dai #vigilidelfuoco e portata al sicuro: intervento in corso a #Roma, nel quartiere Trullo, pe… - 79_Alessio : RT @emergenzavvf: Un’intera famiglia salvata dai #vigilidelfuoco e portata al sicuro: intervento in corso a #Roma, nel quartiere Trullo, pe… - Giordan85377483 : RT @emergenzavvf: Un’intera famiglia salvata dai #vigilidelfuoco e portata al sicuro: intervento in corso a #Roma, nel quartiere Trullo, pe… -