Governo, il rebus dei voti per il Conte ter: il premier apre a tutti (compreso Renzi) (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Le mie dimissioni sono al servizio di questa possibilità: la formazione di un nuovo Governo che offra una prospettiva di salvezza nazionale. Serve un’alleanza, nelle forme in cui si potrà diversamente realizzare, di chiara lealtà europeista, in grado di attuare le decisioni che premono, per approvare una riforma elettorale di stampo proporzionale e le riforme istituzionali e costituzionali, come la sfiducia costruttiva, che garantiscano il pluralismo della rappresentanza unitamente a una maggiore stabilità del sistema politico”: l’appello con cui il premier dimissionario Giuseppe Conte chiama alle armi tutte “le voci che hanno a cuore le sorti della Repubblica”, per un nuovo Governo “che offra una prospettiva di salvezza nazionale”, è aperto a tutti, sovranisti esclusi. La famosa “quarta gamba” con ... Leggi su tpi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Le mie dimissioni sono al servizio di questa possibilità: la formazione di un nuovoche offra una prospettiva di salvezza nazionale. Serve un’alleanza, nelle forme in cui si potrà diversamente realizzare, di chiara lealtà europeista, in grado di attuare le decisioni che premono, per approvare una riforma elettorale di stampo proporzionale e le riforme istituzionali e costituzionali, come la sfiducia costruttiva, che garantiscano il pluralismo della rappresentanza unitamente a una maggiore stabilità del sistema politico”: l’appello con cui ildimissionario Giuseppechiama alle armi tutte “le voci che hanno a cuore le sorti della Repubblica”, per un nuovo“che offra una prospettiva di salvezza nazionale”, è aperto a, sovranisti esclusi. La famosa “quarta gamba” con ...

