Governo di salvezza nazionale. I giallorossi blindano Conte. Appello del Presidente del Consiglio per espandere la coalizione. Il reincarico appeso ai costruttori (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La grande incognita ancora una volta si chiama Matteo Renzi. Ieri Giuseppe Conte si è dimesso. Prima un Consiglio dei ministri, poi la salita al Colle, il colloquio con Sergio Mattarella e la rituale visita ai presidenti di Senato e Camera, Casellati e Fico. Ma il pensiero corre già ad oggi pomeriggio, quando al Quirinale cominceranno le consultazioni. Pd, M5S e Leu faranno il nome di Conte. E Italia viva? Renzi, la cui massima ambizione rimane quella di sostituire l’avvocato pugliese, aspetta di capire se riuscirà a formarsi il gruppo dei “costruttori” e in caso di fallimento di tale operazione è pronto a tirare fuori dal cilindro un altro nome per Palazzo Chigi. Ma nell’attesa si gioca a carte semi-coperte. E se Ettore Rosato e Teresa Bellanova continuano a ripetere che non ci sono veti su nessuno, l’ex ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La grande incognita ancora una volta si chiama Matteo Renzi. Ieri Giuseppesi è dimesso. Prima undei ministri, poi la salita al Colle, il colloquio con Sergio Mattarella e la rituale visita ai presidenti di Senato e Camera, Casellati e Fico. Ma il pensiero corre già ad oggi pomeriggio, quando al Quirinale cominceranno le consultazioni. Pd, M5S e Leu faranno il nome di. E Italia viva? Renzi, la cui massima ambizione rimane quella di sostituire l’avvocato pugliese, aspetta di capire se riuscirà a formarsi il gruppo dei “” e in caso di fallimento di tale operazione è pronto a tirare fuori dal cilindro un altro nome per Palazzo Chigi. Ma nell’attesa si gioca a carte semi-coperte. E se Ettore Rosato e Teresa Bellanova continuano a ripetere che non ci sono veti su nessuno, l’ex ...

CarloCalenda : È nobile dare le dimissioni per favorire “un governo di salvezza nazionale”. Un po’ meno precisare immediatamente d… - VittorioSgarbi : #crisidigoverno Conte invoca un “Governo di salvezza nazionale”. Per farci dimenticare il “disastro nazionale” di q… - MediasetTgcom24 : Conte: 'Dimissioni per dare vita a un governo di salvezza nazionale' - BelleiMarina : RT @CarloCalenda: È nobile dare le dimissioni per favorire “un governo di salvezza nazionale”. Un po’ meno precisare immediatamente dopo ch… - L_indiscreto : RT @jacopo_iacoboni: Fino a poche settimane fa Conte e le veline di Casalino dicevano che l’Italia era un modello nel mondo, ora per Conte… -