Giornata della Memoria: il messaggio di Mattarella al Quirinale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La Giornata della Memoria ricorre ogni 27 gennaio per non dimenticare gli orrori dell’Olocausto. Le istituzioni hanno dato il proprio contributo: messaggi, fra gli altri, del Presidente della Repubblica Mattarella e la senatrice a vita Liliana Segre. Per non dimenticare. Il 27 gennaio di ogni anno si celebra la Giornata della Memoria, in ricordo dell’arrivo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Laricorre ogni 27 gennaio per non dimenticare gli orrori dell’Olocausto. Le istituzioni hanno dato il proprio contributo: messaggi, fra gli altri, del PresidenteRepubblicae la senatrice a vita Liliana Segre. Per non dimenticare. Il 27 gennaio di ogni anno si celebra la, in ricordo dell’arrivo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Inter : ?? | MEMORIA L'Inter al Memoriale della Shoah di Milano per onorare la memoria delle vittime dell’Olocausto ??… - robersperanza : Oggi è la Giornata della Memoria. Si celebra nel giorno in cui nel 1945 venne liberato il campo di concentramento d… - AzzolinaLucia : Ancora scritte razziste, omofobe e svastiche sui muri di alcune scuole. È successo a Ferrara. Per di più a ridosso… - PatriziaOrlan11 : RT @Godot42405938: Giornata della memoria...corta...cortissima... #GiornataDellaMemoria2021 #MemorialDay - MarcelloIenca : RT @informapirata: Il 28 gennaio, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, in modalità streaming, si svolgerà il convegno “#Privacy e neurodiritti:… -