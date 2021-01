GF Vip 5, Giulia delusa da Tommaso: «Stanca di essere giudicata da lui. Parla a me di mancanze quando ho anch’io una lista infinita» (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Giulia Salemi - US Endemol Shine Dopo che Tommaso ha portato alla luce il vero motivo del loro allontanamento, non si placano le incomprensioni tra la Salemi e Zorzi. L’aspirante showgirl, ieri, dopo il confronto con l’influencer, si è confidata con Stefania, spiegandole cosa non le va giù del comportamento del coinquilino, che in queste settimane si è scagliato nei suoi confronti. “Non è che è tutto un po’ eccessivo questo processo alle intenzioni? (…) Mi dovete mettere in croce? (…) Quali sono state le dimostrazioni da quando sono qua dentro? Poche, specialmente nell’ultimo periodo. Più di una volta sono rimasta male, ferita da battute ed esternazioni, e mi vedeva Pierpaolo come cambiavo atteggiamento” ammette Giulia, che tante volte si è sentita condizionata dai giudizi negativi di Tommaso. ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 27 gennaio 2021)Salemi - US Endemol Shine Dopo cheha portato alla luce il vero motivo del loro allontanamento, non si placano le incomprensioni tra la Salemi e Zorzi. L’aspirante showgirl, ieri, dopo il confronto con l’influencer, si è confidata con Stefania, spiegandole cosa non le va giù del comportamento del coinquilino, che in queste settimane si è scagliato nei suoi confronti. “Non è che è tutto un po’ eccessivo questo processo alle intenzioni? (…) Mi dovete mettere in croce? (…) Quali sono state le dimostrazioni dasono qua dentro? Poche, specialmente nell’ultimo periodo. Più di una volta sono rimasta male, ferita da battute ed esternazioni, e mi vedeva Pierpaolo come cambiavo atteggiamento” ammette, che tante volte si è sentita condizionata dai giudizi negativi di. ...

