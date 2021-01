Frangia | dagli anni ’20 del secolo scorso a oggi | sempre alla moda in tutti i decenni

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Oggi, in epoca Netflix, spopola in versione mini, dopo il successo planetario di serie Tv come La Regina degli Scacchi e Bridgerton, che come beauty factor comune hanno proprio la frangetta, cortissima e sbarazzina, sfoggiata dalle protagoniste Beth Harmon e Daphne Bridgerton. L’hair trend è confermato da celeb come Arisa, Miriam Leone e Ana De Armas. Tutte su Instagram sfoggiano adesso una baby bang.