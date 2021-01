Elliot Page e la moglie Emma Portner pronti al divorzio

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Dopo il coming out e il cambio di nome,si prepara a un altro grosso cambiamento nella sua vita. Nel gennaio 2018 l'attore aveva sposato in gran segreto la ballerina, ma a tre ...

Elliot Page ha chiesto il divorzio alla ballerina Emma Portner. Il matrimonio tra i due si era svolto in gran segreto nel 2018.A poco meno di due mesi dal coming out come uomo FtoM, Elliot Page ha confermato i rumor esplosi ieri sera. L’attore di The Umbrella Academy divorzia da Emma Portner, ballerina sposata a inizio 2018.