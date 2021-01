(Di mercoledì 27 gennaio 2021). Il Corriere dello Sport si è scagliato contro la sfiorata rissa tranel derby di Coppa Italia. Hanno scelto il titolo d’apertura del giornale: vergogna. Il derby lungo, dieci minuti di recupero, lo perde il calcio che assiste allatra Zlatane Romelue, per favore non cerchiamo di alleggerire la posizione dell’uno o dell’altro: hanno sbagliato entrambi. Nel derby lungo di Coppa Italia c’è anche il derby dei lunghi o dei grossi, cioè, che affrontano, guancia a guancia, e non è un ballo tra innamorati, a fine del primo tempo. Uno spettacolo pessimo, con vecchie ruggini che emergono, con la ...

napolista : Corsport: “vergognosa cavalleria rusticana tra Ibrahimovic e Lukaku” “Per favore non cerchiamo di alleggerire la p… - supersonick_ : Siete la cosa più vergognosa che sia mai capitata a questa professione. Incapaci e in malafede, con personaggi squa… -

Ultime Notizie dalla rete : Corsport vergognosa

Corriere dello Sport.it

“Per favore non cerchiamo di alleggerire la posizione dell’uno o dell’altro: hanno sbagliato entrambi. Uno spettacolo pessimo” ...Il primo giallo arriva al 36’ del primo tempo, lo trova Bonucci che rischia un po’ con le proteste: il fallo su Lautaro è netto, lui va via dicendo «E’ vergognoso», ma l’epiteto non è per l’arbitro ...