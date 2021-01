Cisco Italia, sale videoconferenza in tutte le carceri: la proposta al talk resilienti di Vento e Associati (Di mercoledì 27 gennaio 2021) sale videoconferenze in tutte le carceri Italiane, per permettere a tutta la popolazione detenuta, in particolare modo le donne, di potere mantenere collegamenti audio video con i propri cari, nel perdurare delle maggiori restrizioni alla socialità imposte da quasi un anno di Covid ai detenuti e alle detenute. E' questa l'offerta di Cisco Italia al sistema penitenziario nazionale, totalmente gratuita, in quanto inclusa nel programma di responsabilità sociale dell'azienda leader nel settore del networking e intelligenza artificiale. “Siamo pronti a prendere l'impegno di dotare tutti gli istituti di pena Italiani dei servizi di connessione e di formazione a distanza già installati e avviati in 55 carceri”, ha affermato l'amministratore delegato di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021)videoconferenze inlene, per permettere a tutta la popolazione detenuta, in particolare modo le donne, di potere mantenere collegamenti audio video con i propri cari, nel perdurare delle maggiori restrizioni alla socialità imposte da quasi un anno di Covid ai detenuti e alle detenute. E' questa l'offerta dial sistema penitenziario nazionale, totalmente gratuita, in quanto inclusa nel programma di responsabilità sociale dell'azienda leader nel settore del networking e intelligenza artificiale. “Siamo pronti a prendere l'impegno di dotare tutti gli istituti di penani dei servizi di connessione e di formazione a distanza già installati e avviati in 55”, ha affermato l'amministratore delegato di ...

MicrosoftRTweet : RT @EmaTeruzzi: Nasce #Noovle, la #cloud company del Gruppo #Tim - EmaTeruzzi : Nasce #Noovle, la #cloud company del Gruppo #Tim - lmattii : Eolo: partnership con Cisco e nuova rete da 400 Gigabit per combattere il digital divide in Italia -… - lmattii : Eolo: partnership con Cisco e nuova rete da 400 Gigabit per combattere il digital divide in Italia -… - patpatuffa : Digital divide in Italia, l’impegno di Eolo e Cisco -

Ultime Notizie dalla rete : Cisco Italia Digital divide in Italia, l'impegno di Eolo e Cisco ZeroUno Noovle di TIM: cloud ed edge computing per l'Italia

L'obiettivo digitalizzazione sarà perseguito attraverso il rafforzamento dell'infrastruttura cloud e delle partnership già siglate.

Nasce Noovle, cloud ed edge per l’Italia a firma Tim

Con 17 data center Noovle sarà polo d’eccellenza per le soluzioni cloud ed edge computing del gruppo Tim. Carlo D’Asaro Biondo è Amministratore Delegato ...

L'obiettivo digitalizzazione sarà perseguito attraverso il rafforzamento dell'infrastruttura cloud e delle partnership già siglate.Con 17 data center Noovle sarà polo d’eccellenza per le soluzioni cloud ed edge computing del gruppo Tim. Carlo D’Asaro Biondo è Amministratore Delegato ...