Ciclocross | Mondiali 2021 | Blanka Kata Vas sfida la corazzata neerlandese tra le donne U23

Domenica mattina, a Ostenda, in Belgio, si terranno i Campionati del Mondo di Ciclocross riservati alla categoria donne U23. Come tra le Elite, la nazionale faro saranno i Paesi Bassi. Le orange possono contare su una selezione decisamente profonda e ricca di talento. La maggior indiziata alla vittoria finale sembrerebbe essere Manon Bakker, la quale, durante lo scorso weekend, è giunta terza sia al Flandriencross di Hamme che al Druivencross di Overijse. La Tulipana appena citata, peraltro, ha dimostrato, nel corso di questa stagione, con risultati come il quinto posto a Ruddervoorde e il quarto al recente Zilvermeercross di Mol, di trovarsi decisamente a suo agio sulla sabbia, superficie che caratterizza il circuito di Ostenda. Oltre a Bakker, i Paesi Bassi hanno anche l'attuale campionessa d'Europa di categoria Puck Pieterse, crossista abilissima ...

Domenica mattina, a Ostenda, in Belgio, si terranno i Campionati del Mondo di ciclocross riservati alla categoria donne U23. Come tra le Elite, la nazionale faro saranno i Paesi Bassi. Le orange ...

Mondiali CX Ostende 2021, al via anche Heinrich Haussler: “Sono un hobbista in mezzo a professionisti ma sono felice come un bambino”

Anche Heinrich Haussler sarà al via dei Mondiali di Ciclocross di Ostende 2021. L’esperto corridore della Bahrain Victorius ha iniziato a disputare alcune gare di ciclocross nel 2019 per tenersi in fo ...

