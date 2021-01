Chievo-Cittadella mercoledì 27 gennaio | ore 19 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Aglietti conferma Margiotta e De Luca | ospiti con D’Urso e Benedetti

sportface2016 : #SerieB: le formazioni ufficiali di #Chievo-#Cittadella #CHICIT - Leccezionaleit : Serie B, stasera al 'Bentegodi' c'è profumo di Serie A: si recupera Chievo-Cittadella - Guido17595958 : @SpudFNVPN Giocarsi Chievo-Cittadella è da uomini forti - sportli26181512 : Serie B: Chievo-Cittadella LIVE: Torna in campo la Serie B, alle 21 si... - PISAinVIDEO : Alle 19.00 c’è il recupero Chievo-Cittadella in Serie B -

Ultime Notizie dalla rete : Chievo Cittadella

Il centrocampista vanta 142 gare in B (10 gol), 83 in A con Chievo, Vicenza, Cittadella e Reggina; a Monza ha ottenuto nella scorsa stagione la promozione ...LECCE – Cui sono in palio punti promozione importanti in Chievo Verona-Cittadella, recupero della 15ª giornata del campionato di Serie B, che si disputa stasera alle ore 19:00 ad un mese di distanza ...