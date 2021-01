Anticipazioni Uomini e Donne | il clamoroso ritorno dell’ex dama più discussa

Leggi su chedonna

(Di mercoledì 27 gennaio 2021)registrazione 26 gennaio: in studio torna una delle exdel parterre del trono over più discusse. Unnel parterre del trono over diè stato annunciato nel corso della registrazione del 26 gennaio come fanno sapere lepubblicate dal Vicolo delle News. Tornata ad L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it