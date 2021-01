Allarme sindemia | un milione di casi di disagio mentale causati dal Covid anche indirettamente

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il può essere la causadi disturbi della psiche tra depressione, ansia, stress. La pandemia insomma colpiscela psiche: in un mix denominatoche potrebbe essere responsabile di ...

Esperti Sinpf, 'stima 150mila depressi per effetto disoccupazione, a persone diciamo no a fai-da-te su farmaci' ...Il Covid può essere la causa anche di disturbi della psiche tra depressione, ansia, stress. La pandemia insomma colpisce anche la psiche: in un mix denominato sindemia che potrebbe ...