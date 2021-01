Al via le Consultazioni al Quirinale. I presidenti di Camera e Senato da Mattarella. Da domani toccherà ai gruppi parlamentari / La diretta (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Hanno preso il via oggi alle 17 e si concluderanno venerdì pomeriggio le Consultazioni al Quirinale sulla crisi di Governo, dopo le dimissioni del premier Giuseppe Conte. Il capo dello Stato ha ricevuto per primi i presidente di Camera e Senato, Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati, e raggiunto telefonicamente, come la prassi costituzionale vuole, il suo predecessore, Giorgio Napolitano. Gli incontri proseguiranno domani, a partire dalle 10, quando, secondo il calendario reso noto dal Colle, Mattarella riceverà il gruppo parlamentare “Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)” del Senato della Repubblica. A seguire – tra le 10.30-12.30 e ore 16.00-16.45 – toccherà ai rappresentanti dei gruppi Misti del Senato e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Hanno preso il via oggi alle 17 e si concluderanno venerdì pomeriggio lealsulla crisi di Governo, dopo le dimissioni del premier Giuseppe Conte. Il capo dello Stato ha ricevuto per primi i presidente di, Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati, e raggiunto telefonicamente, come la prassi costituzionale vuole, il suo predecessore, Giorgio Napolitano. Gli incontri proseguiranno, a partire dalle 10, quando, secondo il calendario reso noto dal Colle,riceverà il gruppo parlamentare “Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)” deldella Repubblica. A seguire – tra le 10.30-12.30 e ore 16.00-16.45 –ai rappresentanti deiMisti dele ...

