Al Bano a Fuori dal Coro: “I vaccini anti-Covid? Non c’è da fidarsi”. Cala il gelo in studio (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Al Bano: “Non c’è da fidarsi del vaccino anti-Covid” “Non c’è da fidarsi del vaccino anti-Covid”: lo ha dichiarato il cantante Al Bano nel corso del programma di Rete 4 Fuori dal Coro di cui è stato ospite nella serata di martedì 26 gennaio. Una risposta che ha spiazzato il conduttore Mario Giordano e che ha fatto Calare il gelo in studio. Nella trasmissione, infatti, si discuteva dei ritardi della campagna vaccinale, anche a causa delle inadempienze delle società farmaceutiche, ma di certo non veniva messa in discussione l’efficacia e soprattutto la sicurezza dei vaccini finora approvati dalle agenzie regolatorie. Quando il presentatore e giornalista ... Leggi su tpi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Al: “Non c’è dadel vaccino” “Non c’è dadel vaccino”: lo ha dichiarato il cantante Alnel corso del programma di Rete 4daldi cui è stato ospite nella serata di martedì 26 gennaio. Una risposta che ha spiazzato il conduttore Mario Giordano e che ha fattore ilin. Nella trasmissione, infatti, si discuteva dei ritardi della campagna vaccinale, anche a causa delle inadempienze delle società farmaceutiche, ma di certo non veniva messa in discussione l’efficacia e soprattutto la sicurezza deifinora approvati dalle agenzie regolatorie. Quando il presentatore e giornalista ...

Annaelegalita : RT @ilgiornale: Al Bano parla di vaccino a Fuori dal Coro rivelando i suoi dubbi sull'efficacia - sermezane : RT @Misurelli77: Fuori Dal Coro, Al Bano gela Mario Giordano sui vaccini: 'Non c'è da fidarsi' ?????? Wanna Marchi e il mago do Nascimento sar… - annac82 : Fuori Dal Coro, Al Bano gela Mario Giordano sui vaccini: 'Non c'è da fidarsi' - ilgiornale : Al Bano parla di vaccino a Fuori dal Coro rivelando i suoi dubbi sull'efficacia - Tranviereincaz1 : RT @Misurelli77: Fuori Dal Coro, Al Bano gela Mario Giordano sui vaccini: 'Non c'è da fidarsi' ?????? Wanna Marchi e il mago do Nascimento sar… -