Affitti: la crisi che cambia tutto (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Le locazioni hanno subìto un duro colpo dal Covid nel mondo, tra i giganti del lusso di New York come tra le famiglie italiane. Il mercato, dai b&b agli alloggi per studenti, è in drammatica trasformazione. E chi ha investito nel mattone come ammortizzatore sociale deve fare i conti sempre più spesso con inquilini morosi. Chi l'avrebbe mai detto. Anche i giganti del lusso non pagano più gli Affitti. La pandemia sta rivoluzionando il mercato immobiliare a tutti i livelli, dal piccolo investitore che prima del Covid ha visto il monolocale rendere meglio di una «blue chip», ai grandi portafogli che hanno fatto razzia di interi stabili, rivendendo o affittando gli appartamenti a peso d'oro. Per tutti questi che hanno vissuto la Golden age dell'immobiliare, il Covid è stato una doccia gelata. Ciò che sta accadendo a New York è un esempio di come la ...

