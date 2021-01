Acconto Iva in ritardo: versamento entro oggi 27 gennaio. Istruzioni (Di mercoledì 27 gennaio 2021) I contribuenti Iva mensili e trimestrali devono regolarizzare entro oggi 27 gennaio il versamento dell’Acconto Iva relativo all’anno 2019 non effettuato entro il 28 dicembre scorso (o effettuato in misura insufficiente). Lo possono fare utilizzando il ravvedimento operoso, rispettando però il termine odierno. E’ bene ricordare che sono esclusi da questo adempimento i soggetti che, alle condizioni previste dal Decreto Ristori-quater, possono far slittare al 16 marzo 2021 il versamento dell’Acconto IVA. Vediamo nei prossimi paragrafi che è obbligato al pagamento dell’Acconto Iva entro oggi 27 gennaio, cosa comporta l’utilizzo del ravvedimento operoso e come versare la somma ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) I contribuenti Iva mensili e trimestrali devono regolarizzare27ildell’Iva relativo all’anno 2019 non effettuatoil 28 dicembre scorso (o effettuato in misura insufficiente). Lo possono fare utilizzando il ravvedimento operoso, rispettando però il termine odierno. E’ bene ricordare che sono esclusi da questo adempimento i soggetti che, alle condizioni previste dal Decreto Ristori-quater, possono far slittare al 16 marzo 2021 ildell’IVA. Vediamo nei prossimi paragrafi che è obbligato al pagamento dell’Iva27, cosa comporta l’utilizzo del ravvedimento operoso e come versare la somma ...

