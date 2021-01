'Uomini e Donne', Maria De Filippi riprende Armando per una frase sessista (Di martedì 26 gennaio 2021) ' Risulta debole, ma non in quanto sesso inferiore all'uomo '. Così Armando a ' Uomini e Donne' descrive Nicole una nuova dama che sta frequentando durante il trono over . L'affermazione del cavaliere ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 26 gennaio 2021) ' Risulta debole, ma non in quanto sesso inferiore all'uomo '. Cosìa '' descrive Nicole una nuova dama che sta frequentando durante il trono over . L'affermazione del cavaliere ...

UffiziGalleries : #26gennaio #GalleriedegliUffizi #Giornatadellamemoria Terre di esilio, terre di confino è il titolo della mattinat… - ItalianAirForce : #IlNostroBuongiorno dal Reparto Tecnologie Materiali Aeronautici e Spaziali. “Ogni giorno le donne e gli uomini d… - luigidimaio : Congratulazioni all’Amb. Piero Benassi per una nomina ad una funzione tanto importante e delicata. Ancora una confe… - mvalfoy : RT @n3penthes: da quando è iniziato il 2021 tre donne sono state uccise dal proprio ragazzo/marito, due bambine sono state stuprate (una di… - dema_val : RT @RobertaRab: E anche l’economia industriale non è una cosa per donne in Italia, 28 uomini 0 donne #allmalepanels ?@UnivPoliMarche? ?@ist… -