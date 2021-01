Ultime Notizie Roma del 26-01-2021 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 26 gennaio 2021)dailynews radiogiornale 25 gennaio Buongiorno dalla redazione da Francesco vita in studio su Oltre 100 1000 richiami di vaccino anti covid i fatti finora in Italia da oggi la priorità sarà data proprio le seconde dose non c’è il silenzio è la luce dei ritardi di seiser astrazeneca da questa settimana avremo il 20% di fiale in meno avverte Arcuri aggiungendo con scetticismo che se avessimo le dosi annunciate dalle aziende farmaceutiche entro lo turno potremmo vaccinare 45 milioni di Italiani il tasso di attività razionale risale intanto al 5,3% altri 299 decessi in Lombardia oggi flash mob sotto la sede della regione è da oggi torno in classe quasi un milione di studenti 6000 fra medie superiori nella sola Lombardia Altri 360 mila Apri licei di Liguria Marche Umbria e le medie della campagna non si fermano però le proteste Piazza oggi in 24 città Cobas sindacati ...