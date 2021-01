Uccisa a 15 anni da quattro coetanei: il delitto in diretta social (Di martedì 26 gennaio 2021) Un’adolescente Uccisa a 15 anni da quattro coetanei all’interno di un negozio: il delitto trasmesso in diretta sui social media. Lo sceriffo di Calcasieu, nella Louisiana, Tony Mancuso ha convocato nelle scorse ore una conferenza stampa per parlare dell’accoltellamento in un negozio Walmart di una ragazza di appena 15 anni. L’omicidio sarebbe stato ripreso coi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 26 gennaio 2021) Un’adolescentea 15daall’interno di un negozio: iltrasmesso insuimedia. Lo sceriffo di Calcasieu, nella Louisiana, Tony Mancuso ha convocato nelle scorse ore una conferenza stampa per parlare dell’accoltellamento in un negozio Walmart di una ragazza di appena 15. L’omicidio sarebbe stato ripreso coi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

