Sea of Thieves: ecco la data d'inizio della Season 1 (Di martedì 26 gennaio 2021) Sea of Thieves è pronta a sbarcare nel mondo delle Season, scopriamo insieme la data di inizio della Season 1 del gioco di Rare State pronti a salpare perché si avvicina la data d'inizio della Season 1 di Sea of Thieves! Il gioco, sviluppato da Rare e disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S e PC, è pronto ad allargare i propri orizzonti proponendo ai videogiocatori la ormai rodata modalità delle Season. Vediamo insieme nel dettaglio cosa proporrà questa nuova modalità. Sea of Thieves : vicina la data d'inizio della Season 1 Sappiamo che la stagione durerà tre mesi e che, oltre a nuove modalità di ...

