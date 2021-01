Sacchi: “Atalanta esempio per l’Italia, pratica un calcio bello e divertente” (Di martedì 26 gennaio 2021) Arrigo Sacchi, storico ex allenatore italiano, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport ha esaltato l’Atalanta, partendo dalla partita contro il Milan ma ampliando il discorso all’andamento generale della squadra bergamasca: “L’Atalanta e? un collettivo fantastico, ha tanto coraggio, sfrutta la collaborazione e le sinergie tra i singoli: offre perciò? un calcio bello, divertente e illuminato, sapendo che il miglior antidoto per fermare l’avversario e? fare il proprio gioco. Che poi e? anche la condizione per vincere e migliorare. L’Atalanta ha segnato e continuato ad attaccare anche se un atteggiamento del genere va contro la storia del nostro calcio. Potrebbe essere un esempio per l’Italia calcistica su come uscire ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 26 gennaio 2021) Arrigo, storico ex allenatore italiano, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport ha esaltato l’, partendo dalla partita contro il Milan ma ampliando il discorso all’andamento generale della squadra bergamasca: “L’e? un collettivo fantastico, ha tanto coraggio, sfrutta la collaborazione e le sinergie tra i singoli: offre perciò? une illuminato, sapendo che il miglior antidoto per fermare l’avversario e? fare il proprio gioco. Che poi e? anche la condizione per vincere e migliorare. L’ha segnato e continuato ad attaccare anche se un atteggiamento del genere va contro la storia del nostro. Potrebbe essere unpercalcistica su come uscire ...

pisto_gol : Fanno discutere due episodi arbitrali identici: ieri in Milan-Atalanta Mariani ha punito la sbracciata di Kessie su… - tuttoatalanta : Sacchi su La Gazzetta dello Sport: 'Il calcio dell'Atalanta può essere un esempio per tutti'… - napolista : Sacchi: l’Atalanta potrebbe essere un esempio per uscire dall’immobilismo del calcio italiano L’analisi su La Gazze… - AtalantaBCFeed : Atalanta esempio per il calcio italiano: il commento di Sacchi #ForzaAtalanta #ABC1907 - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: L'#Atalanta la squadra che tutti dovrebbero prendere come modello. Il commento di #Sacchi -

Ultime Notizie dalla rete : Sacchi Atalanta Perché l'Atalanta deve essere l'esempio da seguire per il calcio italiano La Gazzetta dello Sport Sacchi: l’Atalanta potrebbe essere un esempio per uscire dall’immobilismo del calcio italiano

L’analisi di Sacchi: l’Italia è un Paese vecchio che confida nel singolo e nello straniero per rimediare a una povertà complessiva di idee ...

Sacchi: “L’Atalanta gioca un calcio illuminato, è esempio per l’Italia”

Il Mago di Fusignano: “Hanno saputo giocare a memoria” Arrigo Sacchi ha dedicato sulle pagine della Gazzetta dello Sport buonissima parte della sua rubrica al commento di Milan-Atalanta di sabato. L’e ...

L’analisi di Sacchi: l’Italia è un Paese vecchio che confida nel singolo e nello straniero per rimediare a una povertà complessiva di idee ...Il Mago di Fusignano: “Hanno saputo giocare a memoria” Arrigo Sacchi ha dedicato sulle pagine della Gazzetta dello Sport buonissima parte della sua rubrica al commento di Milan-Atalanta di sabato. L’e ...