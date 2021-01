Roma, Edin Dzeko a un bivio: Chiarimento con Fonseca o addio. Intanto pronta una multa per il bosniaco (Di martedì 26 gennaio 2021) Il litigio tra Edin Dzeko e Paulo Fonseca è uno dei temi più caldi degli ultimi giorni.Roma, Capello: “Fonseca e Dzeko devono ricucire, c’è una soluzione. Non importa chi abbia torto, se parte il bosniaco…”Le opzioni sul tavolo della società giallorossa sono diverse, ma bisognerà agire con parsimonia, con il bosniaco che ha un peso specifico importante per la squadra capitolina. L'agente di Dzeko sta già cercando una sistemazione alternativa, ma il centravanti vuole soltanto una big italiana o europea. Il tempo stringe, e se entro la fine del mercato invernale non si dovesse trovare una soluzione, probabile che si cercherà di ricucire la ferita.Dopo l'esclusione in campionato contro lo Spezia, per Dzeko si prospetta la ... Leggi su mediagol (Di martedì 26 gennaio 2021) Il litigio trae Pauloè uno dei temi più caldi degli ultimi giorni., Capello: “devono ricucire, c’è una soluzione. Non importa chi abbia torto, se parte il…”Le opzioni sul tavolo della società giallorossa sono diverse, ma bisognerà agire con parsimonia, con ilche ha un peso specifico importante per la squadra capitolina. L'agente dista già cercando una sistemazione alternativa, ma il centravanti vuole soltanto una big italiana o europea. Il tempo stringe, e se entro la fine del mercato invernale non si dovesse trovare una soluzione, probabile che si cercherà di ricucire la ferita.Dopo l'esclusione in campionato contro lo Spezia, persi prospetta la ...

