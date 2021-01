Regione Lazio: 1.5 mln ristori per operatori mercati domenicali (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma – Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio il bando della Regione Lazio da 1,5 milioni di euro fondi europei del Por-Fesr 2014-20 per sostenere le micro, piccole e medie imprese (Mpmi) attive nei mercati domenicali chiusi dai provvedimenti restrittivi della Regione Lazio per i mesi di novembre e dicembre, presi per contrastare il diffondersi della pandemia da Covid-19. I contributi, a fondo perduto, (600 euro per ogni concessione di posteggio) sono pensati per portare ristoro agli operatori per i danni economici prodotti dal perpetuarsi della situazione di crisi sanitaria e sono finalizzati ad affrontare i loro bisogni di liquidita’. Si potranno presentare fino a un massimo di tre richieste di contributo – che ... Leggi su romadailynews (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma – Pubblicato sul Bollettino Ufficiale dellail bando dellada 1,5 milioni di euro fondi europei del Por-Fesr 2014-20 per sostenere le micro, piccole e medie imprese (Mpmi) attive neichiusi dai provvedimenti restrittivi dellaper i mesi di novembre e dicembre, presi per contrastare il diffondersi della pandemia da Covid-19. I contributi, a fondo perduto, (600 euro per ogni concessione di posteggio) sono pensati per portare ristoro agliper i danni economici prodotti dal perpetuarsi della situazione di crisi sanitaria e sono finalizzati ad affrontare i loro bisogni di liquidita’. Si potranno presentare fino a un massimo di tre richieste di contributo – che ...

