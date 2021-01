LIVE Virtus Bologna-Buducnost 68-47, EuroCup basket in DIRETTA: inizia il quarto e ultimo periodo, emiliani in controllo (Di martedì 26 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 70-49 Canestro dal campo di Hunter, che risponde ai due liberi di Nikolic. inizia IL quarto periodo. Ora una breve pausa. FINISCE IL TERZO quarto: Virtus Bologna-Buducnost 68-47. 68-47 Un libero su due per Teodosic. 67-47 Liberi di Hunter, liberi di Ivanovic: si resta sul +20 per i padroni di casa. 65-45 Adamssss, altro giro, altra boooomba! 62-45 Adamsssss, con la tripla! La Virtus torna a +17. 59-45 Belinelli e Cobbs sfruttano i bonus offensivi delle squadre per andare rispettivamente in lunetta e addizionare due punti. 57-43 Teodosic va a segno, Cobbs coi liberi replica. 55-40 Ricci con un canestro da due, Petrovic gli risponde. 53-38 Si rimane su questa linea di ... Leggi su oasport (Di martedì 26 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA70-49 Canestro dal campo di Hunter, che risponde ai due liberi di Nikolic.IL. Ora una breve pausa. FINISCE IL TERZO68-47. 68-47 Un libero su due per Teodosic. 67-47 Liberi di Hunter, liberi di Ivanovic: si resta sul +20 per i padroni di casa. 65-45 Adamssss, altro giro, altra boooomba! 62-45 Adamsssss, con la tripla! Latorna a +17. 59-45 Belinelli e Cobbs sfruttano i bonus offensivi delle squadre per andare rispettivamente in lunetta e addizionare due punti. 57-43 Teodosic va a segno, Cobbs coi liberi replica. 55-40 Ricci con un canestro da due, Petrovic gli risponde. 53-38 Si rimane su questa linea di ...

