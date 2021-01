LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz in DIRETTA: Curtoni e Midali perdono posizioni (Di martedì 26 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI SCHLADMING ALLE 17.45 E 20.45 LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE A Kronplatz 13.43 Si difende la slovena Bucik, è seconda a 0.44. Attenzione ora all’americana O’Brien, che parte con 0.17 sulla polacca. 13.41 Elena Curtoni è quinta a 1?95. Non un buon avvio per le azzurre in questa seconda manche. Ma gli assi arriveranno più avanti. 13.40 Sbaglia tanto Roberta Midali ed è sesta a 2?21. Non una buona manche. Tocca ad Elena Curtoni, appena 0.07 di vantaggio su Gasienica-Daniel. 13.38 Gran manche per Gasienica-Daniel, vola in testa con il miglior tempo di manche e 0.81 su Siebenhofer. Ora l’azzurra Roberta Midali, parte con lo stesso tempo della polacca. 13.37 E infatti ... Leggi su oasport (Di martedì 26 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM DI SCHLADMING ALLE 17.45 E 20.45 LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE A13.43 Si difende la slovena Bucik, è seconda a 0.44. Attenzione ora all’americana O’Brien, che parte con 0.17 sulla polacca. 13.41 Elenaè quinta a 1?95. Non un buon avvio per le azzurre in questa seconda manche. Ma gli assi arriveranno più avanti. 13.40 Sbaglia tanto Robertaed è sesta a 2?21. Non una buona manche. Tocca ad Elena, appena 0.07 di vantaggio su Gasienica-Daniel. 13.38 Gran manche per Gasienica-Daniel, vola in testa con il miglior tempo di manche e 0.81 su Siebenhofer. Ora l’azzurra Roberta, parte con lo stesso tempo della polacca. 13.37 E infatti ...

