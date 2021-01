Lia Levi: “Attenti, la civiltà può trasformarsi facilmente in barbarie” (Di martedì 26 gennaio 2021) AGI - "Forse un episodio piccolo può rischiare di essere dimenticato ma la Shoah è una pietra miliare della storia, ha dimostrato che la civiltà può essere trasformata facilmente in barbarie". Al telefono con Agi Lia Levi, la scrittrice 89enne che dedica gran parte della sua vita letteraria alla memoria ebraica, ricorda la trasformazione diabolica in epoca nazista di una nazione come la Germania regina della cultura europea e di quella "in poche ore" di Vienna , ribadendo quindi la missione delle pagine scritte e il loro impatto sugli studenti, a cui si rivolge anche in questo Giorno della Memoria, seppure, causa emergenza Covid, da remoto. La memoria ebraica quindi non corre il pericolo dell'oblio? "Le testimonianze dei sopravvissuti sono insostituibili, è vero, ma la letteratura, così come il cinema e i vari ... Leggi su agi (Di martedì 26 gennaio 2021) AGI - "Forse un episodio piccolo può rischiare di essere dimenticato ma la Shoah è una pietra miliare della storia, ha dimostrato che lapuò essere trasformatain". Al telefono con Agi Lia, la scrittrice 89enne che dedica gran parte della sua vita letteraria alla memoria ebraica, ricorda la trasformazione diabolica in epoca nazista di una nazione come la Germania regina della cultura europea e di quella "in poche ore" di Vienna , ribadendo quindi la missione delle pagine scritte e il loro impatto sugli studenti, a cui si rivolge anche in questo Giorno della Memoria, seppure, causa emergenza Covid, da remoto. La memoria ebraica quindi non corre il pericolo dell'oblio? "Le testimonianze dei sopravvissuti sono insostituibili, è vero, ma la letteratura, così come il cinema e i vari ...

Lia Levi: "Attenti, la civiltà può trasformarsi facilmente in barbarie"

La memoria ebraica vista dalla scrittrice 89enne, che dedica il suo 27 gennaio a un gruppo di studenti di Anzio, da remoto. E all'Agi chiarisce il ruolo fondamentale della letteratura, quando i sopravvissuti non ci saranno più.

