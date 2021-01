Le frasi di Gattuso a Verona certificano il fallimento della sua gestione (Di martedì 26 gennaio 2021) Sono, infine, giunti i giorni dell’epifania; quelli, cioè, in cui, squarciato il velo dell’omertà e della narrazione fantasiosa, tutti, più o meno, hanno preso coscienza dell’assoluta inconsistenza del progetto tecnico del Napoli guidato da Gattuso ed ideato da Giuntoli. Un progetto che, a voler essere generosi, è ondivago, discontinuo, umorale. Figlio dell’indolenza e frutto di una episodicità legata alla vena dei singoli piuttosto che ad un’idea di squadra, questo Napoli vaga da 14 mesi in un acquitrino, incapace di tirarsi su né di aggrapparsi a qualcosa che possa aiutarlo a farlo. Come ha scritto Alfonso Fasano, la sensazione è che il Napoli, il più delle volte, non sappia che fare; il “piano di gioco”, da non confondere con il sistema, è tutt’altro che riconoscibile e la sensazione è che ciò non valga solo per chi osserva dal divano ma anche e ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 26 gennaio 2021) Sono, infine, giunti i giorni dell’epifania; quelli, cioè, in cui, squarciato il velo dell’omertà enarrazione fantasiosa, tutti, più o meno, hanno preso coscienza dell’assoluta inconsistenza del progetto tecnico del Napoli guidato daed ideato da Giuntoli. Un progetto che, a voler essere generosi, è ondivago, discontinuo, umorale. Figlio dell’indolenza e frutto di una episodicità legata alla vena dei singoli piuttosto che ad un’idea di squadra, questo Napoli vaga da 14 mesi in un acquitrino, incapace di tirarsi su né di aggrapparsi a qualcosa che possa aiutarlo a farlo. Come ha scritto Alfonso Fasano, la sensazione è che il Napoli, il più delle volte, non sappia che fare; il “piano di gioco”, da non confondere con il sistema, è tutt’altro che riconoscibile e la sensazione è che ciò non valga solo per chi osserva dal divano ma anche e ...

Ha ammesso l'insubordinazione tattica dei suoi calciatori. Il Napoli è una squadra allenata male. Oltre il refrain macchiettistico, c'è ben poco ...

Marolda attacca Gattuso: "Ieri il Napoli come quando noi da ragazzini correvamo dietro il pallone"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo, è intervenuto il giornalista Ciccio Marolda: “Gol del Verona? Secondo me c’è un distacco incredibile tra la società e la squadra e questo è ...

